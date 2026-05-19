Erbil'de bir milli park inşa edilecek

Erbil'de çok önemli bir turizm ve çevre projesi hayata geçirilecek. Başkent Erbil'in Henare turizm bölgesi sınırında 6000 dönümlük bir alan üzerinde modern bir milli park inşa edilecek.

Senk Tepeleri'nde 6000 dönümlük bir alanda hayata geçirilecek Senk Milli Parkı, sekiz alandan oluşmaktadır. Bu alanlardan biri, çeşitli vahşi ve evcil hayvanların ve kuşların doğal ortamlarında korunması ve geliştirilmesine adanmış Safari Bölgesi'dir. Bir diğer alan ise, Kürt geleneklerini, folklorunu ve kültürünü korumak amacıyla yüz yıl önceki bir köy tarzında inşa edilecek alandır.

Proje ayrıca restoranlar, konaklama yerleri, çeşitli barajlar, göletler, göller ve nehirleri içermektetir.

Projenin bir diğer bölümü ise tarım, hayvancılık ve bahçeciliğe ayrılmıştır. Buna ek olarak, spor aktiviteleri ve etkinlikler için özel bir alan oluşturulacaktır. Bunların yanı sıra, karma turizm ve yerleşim kenti de bu stratejik projenin önemli bir parçasını oluşturacaktır.