Başbakan Barzani, Hikmet Akımı lideri ile görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğinde mutabık kaldı.

Başbakan Barzani, Bağdat'taki temaslarının son ayağında, bu akşam (24 Mayıs 2026), Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Irak ve bölgedeki genel durumun yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede, çeşitli zorluklarla mücadele edilmesi, Kürdistan Bölgesi ile olan sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi, Kürdistan halkının ve tüm bileşenlerin haklarına saygı duyulması amacıyla federal hükümetin yeni kabinesine destek verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan Ammar el-Hekim, Mesrur Barzani ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorunlara etkili çözümler üretebilmek adına tüm taraflar arasında pozisyonların koordineli hale getirilmesi ve çalışmaların birbirini tamamlayıcı nitelikte olması gerekir." dedi.

Ekonomik krizin çözümüne de değinen Hekim, ülke ekonomisini güçlendirmek amacıyla Irak'ın petrol ihracat kanallarının çeşitlendirilmesi, ulusal gelir kaynaklarının artırılması ve üretim sektörlerinin harekete geçirilmesi için çalışılması gerektiğini belirtti.

Erbil-Bağdat ilişkilerine yönelik olarak Ulusal Hikmet Akımı lideri, "Eğer gerçek bir irade olursa, merkez ile bölge arasındaki tüm sorunlar anayasa ve yasalar uyarınca 'sıfırlanabilir' ve tamamen sonlandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani ile Ammar el-Hekim arasındaki bu görüşme, Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın mali ve anayasal sorunların çözümü amacıyla Bağdat'ta Iraklı liderler ve siyasi çevrelerle yürüttüğü yoğun temas trafiğinin bir parçası olarak gerçekleşti.