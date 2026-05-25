Ukrayna, Rusya'nın stratejik bir petrol tesisini hedef aldı

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'nın Vladimir bölgesinde bulunan bir petrol tesisini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan tesisin Moskova ve çevre bölgeleri için "hayati ve kilit bir nokta" olduğu belirtildi. Ayrıca, tesisin Moskova'nın üç önemli uluslararası havalimanı (Şerimetiyevo, Domodedovo ve Vnukovo) yakıt sağladığı kaydedildi.

Ukrayna kaynaklarına göre saldırı sonrası büyük bir yangın meydana geldi.

Vladimir Valisi Alexander Avdiev, Kamishkovo kasabası yakınlarındaki altyapıda yangın çıktığını doğruladı. Avdiev, olay yerine sevk edilen sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını söyledi.

Son dönemde Ukrayna, Rusya'nın yakıt tesislerine, petrol rafinerilerine ve enerji santrallerine yönelik saldırılarını artırdı.