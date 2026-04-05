Başbakan Barzani’nin talimatıyla talasemi hastaları için yeni tedavi seferi başladı

2026-04-05 07:24

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla Sağlık Bakanlığı, talasemi hastalarının tedavisine yönelik insani projesinin yeni bir aşamasını başlatarak beşinci hasta kafilesini yurt dışına gönderdi.

Talasemi hastaları, bağışçılar ve refakatçilerin yer aldığı toplam 28 kişiden oluşan kafilenin, gerekli tüm tıbbi testler ve bilimsel prosedürlerin tamamlanmasının ardından, "kemik iliği nakli" operasyonlarının gerçekleştirilmesi amacıyla uluslararası akreditasyona sahip (JCI) hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Maliyetleri Hükümet Üstleniyor

Seyahat, konaklama, tetkik ve cerrahi operasyon masraflarının tamamı Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından karşılanıyor. Projenin mali detayları şu şekildedir:

Bütçe: 140 talasemi hastasının tedavisi için yaklaşık 11 milyar dinarlık özel bir fon ayrıldı.

Kapsam: Hastanın donörünün (bağışçısının) hazır olması veya yurt dışından temin edilecek olması fark etmeksizin tüm süreç devlet güvencesine alındı.

"220 Vatandaş Tedaviye Gönderildi"

Sağlık Bakanı Saman Berzenci konuya ilişkin mesajında, sağlık sektörüne sağladığı kesintisiz destekten ötürü Başbakan Barzani’ye teşekkürlerini sundu.

Berzenci, proje kapsamında bugüne kadar toplam 220 vatandaşın ileri tedavi için yurt dışına gönderildiği bilgisini paylaştı.

Önümüzdeki günlerde altıncı kafilenin de yola çıkacağını belirten Bakan Berzenci, 100 günlük başarılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşerek ailelerine kavuşan önceki hastalardan bir grubun geri dönüş müjdesini paylaştı.

Hizmet Odaklı Yönetim Anlayışı

Bu girişim, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin dokuzuncu kabinesinin hizmet odaklı çalışma programının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Temel hedef; yerel imkanlarla (teknoloji ve tıbbi cihaz yetersizliği nedeniyle) tedavi edilemeyen hastaların üzerindeki mali ve manevi yükü hafifletmek ve onlara en modern tıbbi olanakları sunmaktır.