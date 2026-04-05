İran'da internet 37 gündür kapalı: Küresel bir rekor kırıldı

Küresel internet gözlem evi NetBlocks, İran'da bir ayı aşkın süredir devam eden internet kesintisinin, dünya tarihindeki en uzun süreli ulusal internet kesintisi olduğunu belirtti.

NetBlocks, resmi "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'daki mevcut internet kesintisi, şimdiye kadar herhangi bir ülkede gerçekleşen en uzun süreli kesintidir ve bu alandaki tüm eski kayıtları geride bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Gözlem evi, kesintinin üst üste 37. gününe girdiğini ve 864 saattir kesintisiz devam ettiğinin altını çizerek, bunun ulusal düzeydeki internet erişim engellemelerinde yeni bir dünya rekoru olduğunu vurguladı.

NetBlocks başka bir paylaşımında ise “Bazı ülkelerde bölgesel düzeyde veya aralıklı olarak daha uzun süreli kesintiler yaşanmış olsa da İran'daki durum kapsamı ve şiddeti bakımından en uzun kesintiolarak kabul ediliyor.” bilgilerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, halihazırda dünyada küresel internet ağıyla hiçbir bağlantısı olmayan tek ülkenin Kuzey Kore olduğu hatırlatıldı.