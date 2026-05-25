DEM Parti’den CHP’ye ziyaret

Özgür Özel’e yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası siyaset arenasındaki hareketlilik sürüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, yaşanan bu kritik gelişmenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) ziyaret etti.

CHP Meclis Grubu'nda gerçekleşen üst düzey görüşmede, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a geniş bir heyet eşlik etti.

Heyette, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki yer aldı.

"Mutlak butlan" kararının hukuki ve siyasi sonuçlarının masaya yatırıldığı tahmin edilen kritik zirvenin ardından, her iki partinin ortak ya da ayrı bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Heyetlerin görüşme sonrası düzenleyeceği basın toplantısında, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunacağı öngörülüyor.