Doğal Kaynaklar Bakanlığından bir heyet Bağdat'ı ziyaret edecek

Kurdistan24'e konuşan bir kaynak, Doğal Kaynaklar Bakanlığından bir heyetin, petrol ihracatını yeniden başlatmak ve üretimi artırmak için Irak Petrol Bakanlığı ile görüşmek üzere yakında Bağdat'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi'nin petrol ihracatı, yasa dışı grupların ve milislerin saldırıları ve petrol üretim şirketlerinin bölgeden ayrılması nedeniyle şu anda günde 30 bin varil seviyesindedir.

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Kürdistan Bölgesi ziyaretinde, Başbakan Mesrur Barzani ile görüşüp, petrol üretimini artırma konusunda anlaştı, ancak Mesrur Barzani saldırıların durdurulması için garanti istedi.