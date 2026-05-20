UEA: Elektrikli araç satışları bu yıl küresel pazarın %30’una ulaşacak

4 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), yayımladığı son raporda elektrikli ve "plug-in hibrit" araç satışlarının bu yıl küresel otomobil pazarının yaklaşık %30’una ulaşacağını öngörüyor.

Bu hızlı büyüme, Orta Doğu'daki enerji krizi nedeniyle tırmanan akaryakıt fiyatlarına ve batarya üretim maliyetlerindeki düşüşe bağlanıyor.

Talebin Artmasındaki Temel Faktörler

UEA raporuna göre sürücülerin artan akaryakıt fiyatlarına tepki olarak elektrikli araçlara yönelmesi talebi ciddi şekilde artırdı. Ancak raporda, İran'daki savaşın ekonomik yansımalarının dünya genelindeki tüketici harcamaları üzerinde olumsuz bir baskı oluşturabileceği uyarısı da yapılıyor.

Avrupa'da elektrikli araç satışlarının 2026 yılında %20 oranında artması bekleniyor. Böylece satılan her 3 araçtan 1'i elektrikli veya hibrit olacak.

Küresel İstatistikler ve Pazarın Büyümesi

2025 yılında küresel elektrikli araç satışları %20 artarak 20 milyon adedi aşmış ve yeni otomobil pazarının dörtte birini oluşturmuştu. Bu yıl ise satışların 23 milyon adede ulaşması bekleniyor. Özellikle Asya-Pasifik bölgesinde %50, Latin Amerika'da ise %45'lik bir satış artışı öngörülüyor.

UEA Enerji Teknolojileri Başkanı Teymur Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Politika yapıcıların, enerji güvenliğini güçlendirmek ve ülke ekonomilerini bu tür krizlerin etkilerinden korumak için stratejik önlemlere başvurması muhtemeldir." dedi.

Gül ayrıca, Güneydoğu Asya'daki birçok ülkenin elektrikli araç alımlarında vergi kolaylıkları sunmaya başladığını belirtti.

Çin’in Pazardaki Mutlak Hakimiyeti

Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını korumaya devam ediyor. 2025 yılında dünyadaki elektrikli araçların yaklaşık dörtte üçü Çin'de üretilirken, Çin menşeli elektrikli araçların ihracatı da iki katına çıktı.