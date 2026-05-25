Öcalan: Yasal düzenleme bizi demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır

"Kürt meselesinin yıllarca kilitlediği bir durumu aşmaya çalışıyoruz"

PKK lideri Abdullah Öcalan, "Yasal düzenleme bizi gerçek bir pozitif inşaya, demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır. Demokratikleşme hayati bir ihtiyaçtır ve sürecin başarısı bizi bu hedefe yakınlaştırır." dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile dün (24 Mayıs 2026 Pazar) gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin şu açıklama yaptı.

Açıklamada, Öcalan’ın değerlendirmelerine yer verildi.

Tüm yapılanların yasal bir temele kavuşmasının önemine değinen Öcalan, "Beklentide kalmak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışla hareket edeceğine ve TBMM’nin de çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum. Çerçeve bir yasa, demokratikleşme sürecinin kök hücresini oluşturabilir." dedi.

"Yasal düzenleme bizi gerçek bir pozitif inşaya, demokrasi çarkının döndüğü bir sürece sokacaktır." diyen Öcalan, demokratikleşmenin hayati bir ihtiyaç olduğunu ve sürecin başarısının bu hedefe yakınlaşması için önemli olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik uygulamalarla ilgili Öcalan, "Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik uygulamalar ve yaşanan gelişmeler, doğru işleyen bir demokrasinin ve demokratik siyasetin olmamasıyla ilgilidir. İşleri bu noktaya getiren sebep budur, cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İmralı’da çözüme doğru yasal adımlara giderken cumhuriyeti demokratik bir çıkışa, demokratik bir hukuka hazırlamayı çok önemsiyoruz. Bunu hem parti içi hem partiler arası demokrasi eksikliğini de gidermeye yönelik bir adım olarak görüyoruz. Tüm çabaların karşılığı, cumhuriyeti demokratik bir içeriğe ve kültüre kavuşturmak, bunları güvence altına alan sağlam bir hukuk sistemi kurmak olacaktır. Bu temelde herkesi Barış ve Demokratik Toplum sürecine katkı sunmaya çağırıyorum.

Kürtlerin demokratik cumhuriyete entegrasyonunun anlamı budur. Kürt meselesinin yıllarca kilitlediği bir durumu aşmaya çalışıyoruz. Kürt meselesinden kaynaklı şiddet öğesi, çözüm sistematiğiyle aşılıyor. Bu sürece Türk-Kürt ilişkilerini yeniden düzenleme, çağdaşlaştırma, modernleştirme süreci de diyebiliriz."