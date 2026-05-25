İran: Şu an odak noktamız nükleer dosya değil, savaşın sonlandırılması

33 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın şu aşamada nükleer dosyayı tartışmadığını ve önceliğinin savaşı sona erdirmek olduğunu belirtirken, gelebilecek her türlü saldırgan adıma sert bir şekilde karşılık verileceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İran şu anda nükleer dosyayı gündemine almıyor. Bilakis tüm odak noktamız, savaşın sona erdirilmesi ve ülkenin çıkarlarını koruyacak şekilde en iyi çözüme ulaşılmasıdır." dedi.

Tahran'ın, geçmişte olduğu gibi düşmana ne zaman yanıt vereceğini kendisinin belirleyeceğini ifade eden Bekayi, Washington'ın taahhütlerine sadık kalacağına dair bir garantinin bulunmadığını, ancak Tahran'ın tehditlere kulak asmayıp yalnızca kendi çıkarlarına odaklanacağını belirtti.

Sözcü Bekayi, "Son haftalarda yaşanan gelişmeler, Pakistan ve diğer ülkelerin arabuluculuğunun bir sonucudur." diyerek, varılan anlaşmada Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin bir maddenin de yer aldığını netleştirdi.

ABD’yi pozisyonunu sürekli değiştirmekle suçlayan İranlı yetkili, "Amerika bazen birkaç saat içinde bile tutumunu değiştirebiliyor." eleştirisinde bulundu.

Bekayi ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve karşılıklı çıkarları korumak adına boğaz kıyısındaki ülkelerle iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

Anlaşma zeminine de değinen Bekayi, "Kimse bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduğumuzu söyleyemez ancak bazı dosyalarda sonuç elde ettik. Yine de bu durum, anlaşmanın imzalanmasının an meselesi olduğu anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.