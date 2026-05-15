Jeep ve Peugeot yeni otomobillerini Çin’de üretecek

2 saat önce

Peugeot ve Jeep gibi markaların sahibi olan Stellantis, gelişmiş araçlar üretmek ve bunları küresel pazarlara ihraç etmek amacıyla Çinli devlet şirketi Dongfeng ile 1 milyar euro değerinde dev bir anlaşma imzaladı.

Fiat, Peugeot ve Jeep markalarını bünyesinde barındıran Stellantis, 15 Mayıs 2026 Cuma günü, merkezi Wuhan'da bulunan Çinli Dongfeng ile hem Çin iç pazarı hem de ihracat için yeni araç modelleri üretmek üzere ortaklık kurduğunu duyurdu.

Stellantis İçin Bir Canlanma Hamlesi

Bu yeni adım, Stellantis CEO’su Antonio Filosa’nın Avrupa ve Amerika pazarlarındaki yavaşlamanın ardından şirketi canlandırma stratejisinin bir parçası. Toplam yatırım miktarı 8 milyar Çin yuanına (yaklaşık 1 milyar euro) ulaşıyor ve Stellantis bu yatırıma 130 milyon euro ile katılıyor.

Çin'in Teknoloji Egemenliği

Bu anlaşma, Batılı şirketlerin yazılım, batarya ve otonom sürüş sistemleri gibi Çin’in dünya lideri olduğu alanlarda geri kalmamak için Çinli rakipleriyle iş birliği yapmak zorunda kaldığını bir kez daha gösteriyor.

Plana göre 2027 yılından itibaren Wuhan'daki fabrika, küresel pazarlar için iki yeni "Peugeot" (yeni enerji tipi) ve iki "Jeep" (hibrit) modeli üretmek için kullanılacak.

Çin Pazarındaki Zorluklar

Stellantis iyimser olsa da Çin'de satışları artırmak kolay bir iş değil. Çin iç pazarında yabancı otomobillerin payı 2020 yılında %64 iken, yerli markaların güçlenmesi ve sert fiyat savaşları nedeniyle bu oran geçen yıl yaklaşık %30'a geriledi.

Bu gelişme, Stellantis'in geçen hafta Çinli "Leapmotor" ile iş birliğini genişleteceğini ve İspanya'daki fabrikalarından birini ucuz elektrikli araç üretimi için bu şirkete tahsis edeceğini duyurmasının ardından geldi.