"ASYCUDA sistemi Kürdistan Bölgesi’ndeki sınır kapılarında uygulanmamıştır"

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, resmi bir yazıyla Irak Başbakanı Ali Zeydi’den ASYCUDA (Gümrük Verileri Otomasyon Sistemi) konusundaki anlaşmanın netleştirilmesini talep etti. Yakın bir tarihte Irak Ekonomi Konseyinin, hem Kürdistan Bölgesi hem de Irak Hükümeti temsilcilerinin katılımıyla toplanması ve hazırlanan anlaşma taslağını karara bağlaması bekleniyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ASYCUDA Sistemi Ekip Başkanı Sami Celal, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Irak Hükümetine resmi yazımızı gönderdik. Ekonomi Konseyinin toplanmasını ve anlaşma taslağı hakkında karar vermesini bekliyoruz." dedi.

"Sınır Kapılarında Henüz Uygulanmaya Başlanmadı"

Sınır kapılarında ASYCUDA sistemine geçildiği yönündeki iddialara da açıklık getiren Sami Celal, henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı için Kürdistan Bölgesi’ndeki hiçbir sınır kapısında bu sistemin uygulanmadığını belirtti.

Kürdistan Bölgesi'nde 6 resmi sınır kapısı bulunduğunu hatırlatan Celal, anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte sistemin tüm kapılarda eş zamanlı olarak devreye gireceğini ifade etti.

Irak Hükümetinin malların ASYCUDA sistemi üzerinden ithal edilmesine yönelik kararına da değinen Celal, bu kararın Irak’taki geçici hükümet döneminde alındığını ve iki temel sorun barındırdığını belirtti.

"İlk sorun, ASYCUDA sistemi üzerinde henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olmasıdır. İkinci sorun ise bu kararın yasalara aykırı olmasıdır.” diyen Celal, “Irak Gümrük Kanununa göre malların incelenmesi ve sınıflandırılması gerekir, tüccarın gümrük vergisi ve harçları önceden ödememesi esastır. Ancak mevcut karar, Irak Gümrük Kanunu ile çelişmektedir." diye konuştu.

Umed Sabah: Sadece İdari Prosedürler ve İmzalar Kaldı

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah, dün (24 Mayıs 2026 Pazar) düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada ASYCUDA gümrük sistemine değindi.

Umed Sabah, " ASYCUDA konusu netleşti. Irak Ekonomi Konseyine resmi yazıyı gönderdik, nihai kararın verilmesi için sadece bazı idari prosedürler ve imzalar kaldı." ifadesini kullandı.

Açıklamasında Runki projesine ve Kürdistan Bölgesi’nin elektrik sektöründeki desteklerine de değinen Umed Sabah, şunları kaydetti:

"Kürdistan Bölgesi’nin elektrik alanındaki deneyimlerini aktarmak ve iş birliği sağlamak amacıyla Irak Başbakanı’na önemli bir girişim sunduk. Bu teklifimiz memnuniyetle karşılandı. Kürdistan Bölgesi, elektrik konusunda Irak hükümeti ile koordinasyon içinde olmaya devam edecektir."