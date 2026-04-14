Lübnanlı yetkili: İsrail saldırıları nedeniyle 6 hastane kapatıldı

2 saat önce

Lübnan Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü Dr. Rıza Musevi, bölgede ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’ı bombalamaya devam ettiğini, özellikle sivilleri ve sağlık ekiplerini doğrudan hedef aldığını açıkladı.

Rıza Musevi, 14 Nisan 2026 Salı günü, Kurdistan24’e yaptığı özel açıklamada, 28 Ağustos’ta başlayan İran savaşıyla eş zamanlı olarak Lübnan’da İsrail hava saldırıları sonucu şu ana kadar 2 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 762 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Dr. Musevi’nin paylaştığı verilere göre can kayıpları ve yaralanmaların dağılımı şu şekilde:

Erkekler: 1671 ölü, 4 bin 982 yaralı.

Kadınlar: 252 ölü, 1132 yaralı.

Çocuklar: 166 ölü, 648 yaralı.

İsrail’in tıbbi ve acil yardım ekiplerini kasıtlı olarak hedef aldığını vurgulayan Musevi, Lübnan sağlık sektöründeki ağır bilançoyu şu verilerle paylaştı:

- 88 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 195 çalışan yaralandı.

- Acil yardım gruplarına yönelik 116 saldırı düzenlendi.

- 25 tıbbi merkez ve acil yardım istasyonu hedef alındı.

- 101 ambulans ve sağlık aracı vuruldu.

- 6 hastane tamamen hizmet dışı kalarak kapatıldı.

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durmadığını, aksine daha da genişlediğini dile getiren Musevi, sadece 8 Nisan 2026’da Lübnan’a 100’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini ve bu saldırılarda yaklaşık 400 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Lübnanlı yetkili sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Mesajımız nettir. Bu saldırganlığa karşı direnmeye devam ediyoruz ve sağlık ekiplerimiz görevlerinin başındadır. Düşmanın mesajı ise yıllardır süregelen suç ortaklığıdır. Bu bizim için yeni bir durum değil, İsrail'i çok iyi tanıyoruz."