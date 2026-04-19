İdrar kanalından 51 taş çıkarıldı; Doktorlar bile şoke

Erzurum'da 31 yaşındaki kadının idrar kanalından ameliyatla irili ufaklı toplam 51 taş çıkarıldı.

İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Rüveyda Özer'e başvurduğu hastanelerde, böbrek ve mesane arasındaki üreterinde taş tespit edilerek açık ameliyat önerildi.

AA'nın haberine göre şikayetleri artınca Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi üroloji kliniğinden Prof. Dr. Fatih Özkaya'ya başvuran Özer, buradaki tetkiklerinin ardından ameliyata alındı.

Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı ameliyatta hastanın idrar kanalından çıkan irili ufaklı 51 taş, 17 yıllık deneyime sahip doktorunu bile şaşırttı.

Prof. Dr. Fatih Özkaya, bu kadar taşın üreterde nadir görüldüğünü belirtti.

Hastanın kanallarından birinde çok sayıda taş bulunduğunu anlatan Özkaya, "Bu hastada sıra dışı olan şey, böbrek ve mesane arasındaki üreter dediğimiz kanalda çok fazla taş vardı. Bu taşları açık ameliyat ya da lazerle kırmak yerine laparoskopik (kapalı) yöntemle yapıp tüm taşları temizlemeyi amaçladık. Ameliyat başarılı geçti. Tüm taşları temizledik ve teker teker saydık, irili ufaklı 51 taş çıkardık." dedi.