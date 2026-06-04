Saraya es-Selam'ın silahları Irak ordusuna devredildi

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Haşdi Şabi çatısı altında faaliyet gösteren Saraya es-Selam (Barış Bölükleri) güçleri, silahlarını hükümete devreden ilk grup olarak kayıtlara geçti.

Edindiğimiz bilgilere göre bugün (4 Haziran 2026 Perşembe) Samarra’da bulunan Saraya es-Selam güçleri, Haşdi Şabi bünyesindeki diğer gruplara öncülük ederek silahlarını Irak Hükümetine teslim etmeye başladı.

Detaylar, Saraya es-Selam’a ait silah ve mühimmatın Irak Federal Polisi ya da Irak ordusuna devredileceğini gösteriyor.

Üç ana birlik ve dört büyük kuvvetten oluşan Saraya es-Selam’ın, yaklaşık 20 ila 50 bin arasında silahlı güce sahip olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu grup, bir süre önce yaptıkları açıklamada silahlarını hükümete teslim etmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

2014 yılından ve terör örgütü DAİŞ’in Samarra bölgesindeki dini mekanlara yönelik tehditlerinin başlamasından bu yana, Saraya es-Selam militanlarının bölgede mutlak bir hakimiyet kurduğu biliniyor.

Saraya es-Selam’ın yanı sıra Asayib Ehlil Hak grubu da geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada, silahlarını hükümete devretmeye hazır olduklarını bildirmişti.

Ancak Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin "silahların teslim edilmesi" yönündeki çağrısı, Haşdi Şabi içerisindeki tüm gruplar tarafından kabul görmedi.

Ebu Alaa el-Velayi liderliğindeki Ketaib Seyyidü-Şüheda, Ekrem el-Kabi liderliğindeki Nuceba Hareketi, Irak Hizbullahı ve diğer bazı radikal gruplar hükümetin bu talebine uymayı reddetti.