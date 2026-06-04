ABD'den Doğu Pasifik’te tekneye saldırı: 2 ölü

3 saat önce

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye yönelik askeri operasyon düzenlendiğini ve olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), resmi sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı.

Açıklamada, 3 Haziran’da "terör örgütleri tarafından işletildiği" öne sürülen bir teknenin hedef alındığı belirtildi.

İstihbarat raporlarının, söz konusu geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.

Operasyonda tekne içindeki 2 kişinin öldüğü, ABD askeri unsurlarında ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Son dönemde ABD ordusunun, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri doğrudan hedef alarak imha etmesi, uluslararası kamuoyunda hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Söz konusu operasyonlar ve doğrudan hedef alma stratejisi, uluslararası hukuk çevrelerinde "yargısız infaz" iddialarıyla eleştiriliyor.