Erbil'de bir ilk: 1 milyon Kürtçe kitap okuyucuyla buluşuyor

1 saat önce

Erbil'de bugün, 30 yayınevinin katılımıyla "Kürtçe Yazmak, Kürtçe Düşünmek" sloganı altında 1. Erbil Kürtçe Kitap Fuarı açıldı. 10 Haziran'a kadar kapılarını açık tutacak olan fuarda, 10 binden fazla farklı başlıkta yaklaşık 1 milyon Kürtçe kitap okuyucuların beğenisine sunuluyor.

Bugün (4 Haziran 2026 Perşembe), hükümet ve parti yetkililerinin yanı sıra çok sayıda yazar ve entelektüelin katılımıyla, 1. Erbil Kürtçe Kitap Fuarı, Erbil Uluslararası Fuar Alanı'nda kitapseverlere kapılarını araladı. 4-10 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan bu fuar, Kürt edebiyatı ve bilimsel eserlerinin bir araya getirildiği önemli bir merkez olarak değerlendiriliyor.

Bölgedeki mevcut durum ve yaşanan gelişmeler nedeniyle bu yıl Erbil Uluslararası Kitap Fuarı organize edilemedi, ancak Erbil'in her zaman entelektüellerin ve kültürün merkezi olma misyonunu koruması vizyonuyla, bu yıl sadece Kürtçe kitaplara özel bir fuarın açılmasına karar verildi.

Fuarda yalnızca Kürtçe dilinde yazılmış kitaplar sergilenirken, eserler Kürdistan'ın dört bir parçasından gelip Kürdistan Bölgesi'nde ikamet eden yazarlara ait.

Fuar organizatörleri, etkinlikte 10 binden fazla farklı başlığı içeren yaklaşık bir milyon Kürtçe kitabın mevcut olduğunu belirtiyor. Siyaset, din, tarih, sosyoloji ve ekonomi gibi oldukça geniş bir yelpazeye yayılan eserler, Kürtçenin tüm farklı lehçelerinde okuyucuya sunuluyor.

Bu kültürel etkinlik, okuyucuların Kürt yazarların en yeni eserleriyle yakından tanışması için altın bir fırsat sunarken, ana dilde yazım, basım ve yayıncılık hareketine de büyük bir destek sağlama niteliği taşıyor.