ABD Temsilciler Meclisinden Trump’a İran sınırlandırması

2 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın Kongreye danışmadan İran’a yönelik askeri çatışmaları sürdürmesini engellemek amacıyla yetkilerini sınırlandıran yeni bir tasarıyı onayladı.

Söz konusu tasarı, 208 "hayır" oyuna karşı 215 "evet" oyuyla salt çoğunlukla kabul edildi. Siyasi analistlerin dikkatini çeken en önemli detay ise Trump’ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti’den 4 milletvekilinin Demokratlarla birlikte "evet" oyu kullanması oldu.

Bu durum, Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin her iki ana partide de ciddi endişelerin bulunduğunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kabul edilen bu karara göre Başkan Trump, şu iki durum haricinde ABD Silahlı Kuvvetlerinin İran sınırları içerisindeki tüm askeri eylemlerine son vermek zorunda:

1. ABD Kongresinin resmi olarak savaş ilan etmesi.

2. Askeri güç kullanımı için Kongreden özel bir yasal yetki (onay) çıkarılması.

Demokratlar, ABD Anayasasına göre savaş ilan etme yetkisinin yalnızca Kongreye ait olduğunu vurguluyor. Ayrıca, 28 Şubat’ta İran’a yönelik düzenlenen hava saldırılarının ardından özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çeken Demokratlar, üç aydır devam eden bu savaşın ağır ekonomik sonuçlarına işaret ediyor.

Buna karşılık Trump yönetimi ise saldırıları savunarak, bu adımların ABD’nin ulusal güvenliğini korumak ve İran’ın nükleer programını engellemek amacıyla atıldığını belirtiyor.