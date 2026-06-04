İbrahim Rezayi: ABD ile bir anlaşmaya varma konusunda hiçbir umudumuz yok

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İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, ülkesinin ABD ile yürüttüğü dolaylı temasların ayrıntılarını, askeri hazırlıkları, Tahran’ın Körfez ülkelerine yönelik tutumunu ve nükleer meseleyi değerlendirerek Washington’a sert uyarılarda bulundu.

İbrahim Rezayi, 4 Haziran 2026 Perşembe günü Kurdistan24’ün sorularını yanıtladı. Şu anda Tahran ile Washington arasında hiçbir doğrudan temasın bulunmadığını, mesajların arabulucu ülkeler kanalıyla iletildiğini belirten Rezayi, bu süreçte bazı bölge ülkeleriyle birlikte özellikle Pakistan’ın aktif ve ana bir rol oynadığını kaydetti.

"ABD ile Yeni Bir Savaşa Hazırlanıyoruz"

ABD ile olası bir anlaşmaya varılması konusunda ülkesinin Washington’a yönelik güvensizliğini ve hayal kırıklığını dile getiren Rezayi, "Geçmiş tecrübelerimiz Amerikalıların güvenilmez olduğunu gösteriyor. Daha önceki iki müzakere sürecinde, tam da görüşmeler sürerken bize saldırdılar. Bu yüzden biz de şu an Amerikalılarla yeni bir savaşa hazırlanıyoruz, tüm odağımızı düşmanın her türlü saldırganlığına karşı savunma kararlılığına ve askeri hazırlıklara vermiş durumdayız." dedi.

Beyaz Saray’a sert bir mesaj gönderen İranlı Sözcü, topun ABD tarafında olduğunu ve kararı onların vermesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çerçevemiz ve kırmızı çizgilerimiz son derece nettir. ABD artık bir karar vermeli, diplomatlarımızla mı bir anlaşmaya varmak istiyor, yoksa füzelerimizle mi?"

Rezayi ayrıca, ABD’nin son günlerdeki tutumunun çelişkili olduğunu ve Tahran tarafından net bir şekilde anlaşılamadığını ifade etti.

"Kuveyt Havalimanından Ülkemize Saldırı Düzenleniyor"

Konuşmasının diğer bir bölümünde İran’ın Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerine değinen İbrahim Rezayi, Umman ve Katar gibi ülkelerle ilişkilerinin en üst ve en iyi seviyede olduğunu belirtirken, bazı diğer Körfez ülkelerine ise sert eleştiriler yöneltti.

Rezayi, konuya dair şu ayrıntıları paylaştı:

"ABD’nin güdümünde olan bazı Körfez ülkeleriyle sorunlar yaşıyoruz. Bizim onlarla bir problemimiz yoktu ancak üzerimize dayatılan bu son savaşta topraklarını ve imkanlarını düşmanlarımızın hizmetine sundular. Örneğin, Kuveyt Havalimanından ülkemize saldırı düzenleniyorsa bu göz yumulabilecek bir durum değildir ve biz de misillemede bulunmak zorunda kaldık."

Körfez ülkelerine çağrıda bulunan Rezayi, "ABD ve Siyonistlerin boyunduruğu altına girmeden" bağımsız kararlar almalarını ve Müslüman halklarının iradesine uygun hareket etmelerini istedi.

"İran’a Yönelik Saldırıların Tek Nedeni Filistin"

Son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ve tırmanan gerilime de değinen İranlı yetkili, bu durumun temel nedeninin Tahran’ın Filistin davasına verdiği destek olduğunu savundu.

Rezayi, "İran İslam Cumhuriyeti’nin tek suçu Gazze’nin mazlum çocuklarına destek olmaktır. Ne yazık ki bölgedeki bazı ülkeler destek olmak yerine Siyonist suçluların yanında saf tuttu. Siyonist rejimin ve ABD’nin ülkemize yönelik saldırılarının ana sebebi, yalnızca Filistin konusundaki dik duruşumuzdur." ifadelerini kullandı.

"Nükleer Konusunda Asla Taviz Vermeyeceğiz"

Son olarak İran’ın nükleer programına kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan İbrahim Rezayi, nükleer haklarından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceklerini belirtti.

İran Meclisi Sözcüsü Rezayi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nükleer sanayimiz bizim için büyük bir stratejik öneme sahip ve bunun için ağır bedeller ödedik. Düşman, bu programı yok etmek için askeri güç dahil elindeki tüm imkanları seferber etti ancak başarılı olamadı. Dolayısıyla, mevcut konjonktürde düşmanlarımıza nükleer alanda herhangi bir taviz verme ihtiyacı duymuyoruz."

Rezayi ayrıca, nükleer programlarının yüzde yüz barışçıl olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) gerçekleştirdiği binlerce denetimle de bu durumun kanıtlandığını sözlerine ekledi.