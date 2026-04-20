ABD, İran gemisine el koydu

CENTCOM'un X platformu hesabından yapılan açıklamaya göre bir saha operasyonunda, USS Tripoli (LHA 7) askeri gemisinde konuşlanmış ABD Deniz Piyadeleri, İran bayraklı M/V Touska ticaret gemisine helikopterle saldırdı ve geminin kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Açıklamada, "Operasyon, 20 Nisan'da USS Spruance (DDG 111) gemisinin İran gemisinin motorunu ve itiş gücünü devre dışı bırakmasının ardından gerçekleştirildi. Bu eylem, Touska'nın altı saat boyunca ABD Donanması'nın tekrarlanan uyarılarını dikkate almaması ve emirlere uymayı reddetmesinin ardından geldi." denildi.

Paylaşılan bilgilere göre Deniz Piyadeleri, gemiyi ele geçirdi. Geminin kargosu ve kovalamacanın nedeni hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.