Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Orta Doğu" gündemiyle toplanacak

Komisyonun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar değerlendirilecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında "Orta Doğu" gündemiyle toplanacak. "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşama da toplantıda ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, bugün (20 Nisan 2026 Pazartesi), yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi, İran ve Lübnan'da sona yaklaşılan ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı bilmecesi ve bölgenin yeniden ateş çemberine dönüşmemesi için yürütülen diplomasidir.

Toplantıda İran'daki savaşın ekonomiye etkileri ele alınacak.

Geçici ateşkes sürecinde ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapatılan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum değerlendirilecek. Küresel ekonomideki türbülanstan Türkiye'nin en az etkilenmesine yönelik ilave tedbirler masada olacak.

Toplantıda Gazze'deki son durumun da gözden geçirilmesi bekleneniyor. Gazze Barış Planı'nın sahada hızlandırılması için atılacak diplomatik adımların yanı sıra, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

"Terörsüz Türkiye" süreci de kabinenin gündeminde olacak. Süreçte gelinen aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar değerlendirilecek.