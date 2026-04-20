Uşak Belediyesine yeni dalga operasyon: 25 gözaltı

Uşak Belediyeine düzenlenen ikinci dalga operasyonunda aralarında belediye çalışanları ve iş insanlarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

TRT'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında belediye çalışanları ve iş insanlarının da bulunduğu şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürülecek.

Daha önce Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Özkan Yalım görevden uzaklaştırılmıştı.