ABD donanmasının İran bayraklı bir kargo gemisine müdahale ederek el koymasının ardından, pazartesi sabahı Asya piyasalarında petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti.

Gerilim, İran'ın cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere tekrar kapattığını ve yaklaşan her geminin hedef alınacağını duyurmasının ardından tırmandı.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 4,74 artışla varil başına 94,66 dolara, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise yüzde 5,6 yükselişle 88,55 dolara ulaştı.

Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, enerji piyasalarında dalgalanmaya neden oldu.

Finansal hizmetler firması MST Marquee analisti Saul Kavonic, petrol piyasalarının sahadaki gerçeklerden ziyade tarafların sosyal medya paylaşımlarına tepki verdiğini ifade etti.

Kavonic, "Bu yaşananlar, Hürmüz Boğazı'nda gerçek zamanlı olarak yürütülen fiziksel müzakerelerin bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisinin ABD’nin deniz ablukasını aşmaya çalıştığını kaydederek, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance’nin Umman Körfezi'nde Touska’nın durması için uyarıda bulunduğunu belirtmişti.

Trump, “İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde.” diye yazmıştı.

Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savunan Trump, gemide inceleme başlattıklarını ifade etmişti.