Axios: Washington ve Tahran arasında derin bir güvensizlik hakim

Amerikan haber sitesi Axios, yayımladığı bir raporda Washington ve Tahran’ı derin bir güvensizliğin sardığını ortaya koydu. Donald Trump nihai bir anlaşmaya yaklaşıldığını söylerken, İranlılar bunun sadece ani bir askeri saldırı için bir kılıf olmasından endişe ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Nisan 2026 Pazar günü, Axios'a verdiği demeçte, müzakerelerin bir sonraki turunda bir anlaşmaya varılması konusunda hala iyimser olduğunu belirtti.

Trump, "Çok iyi hissediyorum. Anlaşmanın genel çerçevesi ve anlayışı tamamlandı; bence bu durumu sona erdirmek için önümüzde çok iyi bir fırsat var." dedi.

Axios'a göre İran tarafı, Trump'ın aksine düşünüyor. Tahranlı yetkililer, Trump'ın bu iyimser açıklamalarının, ateşkes süresi salı gecesi dolmadan önce ülkelerine yönelik gerçekleştirilecek ani bir ABD askeri saldırısını gizlemek amacıyla kurgulanmış bir "siyasi hile ve tuzak" olduğuna inanıyor.

Haberde ayrıca, pazar akşamı itibarıyla İran'ın, müzakere heyetini İslamabad'a göndereceğini henüz resmen teyit etmediği ve beklentileri düşük tutmaya çalıştığı belirtildi.

Axios, İranlıların korkularının temelsiz olmadığını gösteren bazı işaretlere dikkat çekiyor. Bu işaretler ise Trump'ın bugün (Pazar) Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kritik güvenlik toplantısı ve ABD ordusunun Orta Doğu'ya askeri güç ve ağır mühimmat sevkiyatına aralıksız devam etmesi olarak değerlendiriliyor.

Aynı zamanda, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'a gidip gitmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Bu gelişmeler yaşanırken Trump, bugün yaptığı açıklamada, Özel Temsilci Steve Witkoff ve danışmanı/damadı Jared Kushner’den oluşan heyetin, müzakerelerin ikinci turu için yarın akşam İslamabad’a hareket edeceğini duyurdu. Öte yandan, Amerikan medyasında JD Vance’in katılımı konusunda ciddi şüpheler dile getirilirken, İran da kendi heyetinin katılımını henüz resmen doğrulamadı.