Maria Sultan: ABD ve İran arasındaki müzakerelerde olumlu gelişmeler var

Pakistan Savunma Bakanlığı Askeri ve Stratejik İşler Danışmanı Maria Sultan, İslamabad görüşmelerinde İran'a yönelik yaptırımları kaldırma konusunda iyi ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Kurdistan24'e konuk olan Maria Sultan, ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Görüşmeler sırasında uranyum konusunda anlaşmazlıklar yaşandığını belirten Sultan, "Taraflar, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını istiyorlar." dedi.

Görüşmelerde İran'a yönelik yaptırımları kaldırma konusunda iyi ilerleme kaydedildiğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde her şeyin netleşeceğini söyleyen Maria Sultan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD ve İran'ın ön koşulları yok. Her iki tarafın da net pozisyonları var ve İran yaptırımların kaldırılmasını istiyor. İran, 1979'da uygulanan 100 milyar dolarlık ablukanın kaldırılmasını ve Körfez ülkelerinde bloke edilen paranın iade edilmesini istiyor."

Pakistan Savunma Bakanlığı danışmanı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz olarak açılmasını istediğini belirterek, "İran'ın zenginleştirme haklarına sahip olması gerektiğini söylemesi nedeniyle süreç uzun sürebilir." dedi.

Öte yandan İran basınına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Pezeşkiyan, Pakistan’a, barışın sağlanmasına yönelik ortaya koyduğu çabalar için teşekkür ederken, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının ateşkesin ihlali olduğunu vurguladı.

ABD’nin "diplomasiye ihanet" etme peşinde olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, ülkesine yönelik olası bir yeni saldırının bölgesel ve küresel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ise ülkesinin çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına dair ortaya koyduğu çabalar hakkında bilgi verdi.