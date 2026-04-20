İran'den ABD'ye misilleme tehdidi

ABD'nin, İran’a ait olduğu belirtilen bir gemiyi Umman Körfezi’nde durdurmak için ateş açmasının ardından Tahran ateşkesin ihlal edildiğini belirterek misilleme tehdidinde bulundu.

Hatemu’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zulfikari, ABD’nin Umman Körfezi’nde İran’a ait bir ticaret gemisine ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada, geminin Çin’den İran’a doğru seyrettiği belirtilirken, Tahran yönetimi “silahlı korsanlık” olarak nitelendirdiği eyleme karşı misilleme yapılacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisinin ABD’nin deniz ablukasını aşmaya çalıştığını kaydederek, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance’nin Umman Körfezi'nde Touska’nın durması için uyarıda bulunduğunu belirtmişti.

Trump, “İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde.” diye yazmıştı.

Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savunan Trump, gemide inceleme başlattıklarını ifade etmişti.