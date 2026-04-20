ABD Bağdat Büyükelçiliğinden vatandaşlarına yeni uyarı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, silahlı grupların Irak genelindeki Amerikan vatandaşlarına ve ülke çıkarlarına yönelik daha fazla saldırı düzenlemek için plan yapmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Büyükelçilikten 20 Nisan 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, Irak Hükümetiyle bağlantılı bazı tarafların hala bu silahlı gruplara aktif olarak siyasi, mali ve saha desteği sağladığı, bunun da güvenlik risklerini daha da artırdığı belirtildi.

Seyahat durumuna ilişkin olarak Büyükelçilik, Irak hava sahasının açık olmasına ve sınırlı ticari uçuşların yeniden başlamasına rağmen, Irak semalarında füze ve İHA tehdidinin devam ettiğine dikkat çekti.

ABD, vatandaşlarından "Irak'a seyahat etmeyin" anlamına gelen "4. Seviye" uyarı düzeyine uymaları istenilen açıklamada, "Hiçbir amaçla Irak'a seyahat etmeyin, eğer oradaysanız derhal ülkeyi terk edin." denildi.

ABD Büyükelçiliği, personelin bir kısmının zorunlu tahliyesi kararına rağmen, ABD diplomatik misyonunun vatandaşlara yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, yüksek güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşların büyükelçilik veya diplomatik temsilcilik binalarına girmeye çalışmamaları ve yalnızca e-posta yoluyla iletişime geçmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kara yolları hakkında ise açıklamada, Türkiye, Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a giden yolların hala açık olduğu ancak yolcuların uzun süreli gecikmelere, bilet fiyatlarındaki artışlara ve ani değişikliklere hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Kuveyt'ten yapılan ticari uçuşların saldırı riskleri nedeniyle durdurulduğu belirtildi.