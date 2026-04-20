Farhad Atruşi: Koordinasyon Çerçevesi iki cepheye bölünmüş durumda

4 saat önce

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Farhad Atruşi, Şii tarafların siyasi durumuna dikkat çekerek, "Koordinasyon Çerçevesi içinde başbakan adayı konusunda görüş ayrılığı var." dedi.

Farhad Atuşi, bugün (20 Nisan 2026 Pazartesi), yaptığı basın açıklamasında, Şii tarafların iki ayrı cepheye bölündüğünü belirterek, Koordinasyon Çerçevesi içinde başbakan adayı konusunda görüş ayrılığının yaşandığını ve sorunun giderek derinleştiğini söyledi.

"Birinci cephe Nuri el-Maliki ve destekçilerinden oluşurken, Muhammed Şiya Sudani önderliğinde de başka bir cephe de var." diyen Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Sudani'nin, şu anda Irak Parlamentosunda 46 ila 50 üyesiyle en büyük Şii fraksiyonuna sahip olduğunu hatırlattı.

Atruşi'ye göre bu sorunlar kolayca çözülmeyecek ve tarafların bu konuda bir anlaşmaya varması daha fazla zaman gerektirecektir.

Bu açıklamalar, Koordinasyon Çerçevesi'ni oluşturan partiler arasında pozisyonlar ve hükümetin işleyiş biçimi konusunda anlaşmazlıkların devam ettiği bir dönemde geliyor.