İlham Ahmed: Kürtler yeni anayasanın temel ortağıdır

1 saat önce

Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, "Kürtler bu ülkenin inşasının temel ortaklarıdır, bu yüzden temel bir rolleri olmalıdır." dedi.

ANHA’ya konuşan İlham Ahmed, Şam’da Ahmed Şaraa ile gerçekleştirdikleri toplantının içeriğinın yanı sıra entegrasyon ve anayasa çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Şam’da Ahmed Şaraa ile gerçekleştirdikleri toplantıda entegrasyon sürecinin uygulanmasındaki engeller üzerinde durulduğunu belirten Ahmed, engellerin kaldırılması için her iki tarafın da çaba içerisinde olduğunu ifade etti.

İlham AHmed ayrıca eğitim sistemi ve dili üzerine ilerleyen süreçte görüşmeler yapılarak, kararlar alınacağını da sözlerine ekledi.

Entegrasyon çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan İlham Ahmed, entegrasyon kapsamında bazı adımların atıldığını ancak sürecin yavaş ilerlediğini belirtti.

Sınır kapılarındaki işleyişe de değinen İlham Ahmed; Sêmalka ve diğer sınır kapılarının yönetimi için mekanizmanın oluşturulduğunu, Özerk Yönetim adına çalışan personellerin entegrasyon esasına göre görevlerine devam ettiğini söyledi.

Kadınların temsiliyeti ve iradesi konusunun hala bir sorun olduğunu vurgulayan Ahmed, şöyle devam etti:

"Özerk Yönetim’de çok sayıda kadın görev yapıyordu. Yapısal olarak Özerk Yönetim kurumları ile hükümet kurumlarının tarzı tam olarak aynı değil; birbirine benzeseler de müdürlüklerin yönetimi düzeyinde farklılıklar var. Entegrasyon çerçevesindeki görevlendirmeler için hem kadın hem erkek isimleri belirleniyor. Şu ana kadar eğitim ve sağlık müdürleri atandı ancak ikisi de erkek. Bu nedenle kadınların katılımı özel bir durum olarak ele alınmalı ve onlara önemli roller verilmelidir. Bu konuda ciddi zorluklar ve engeller mevcut."

Yeni Suriye anayasasının hazırlanması konusuna da değinen İlham Ahmed, "Kürtler de yeni Suriye anayasasını yazım komitesinde yerlerini alacaklar. Suriye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var ve bunun için tüm halkları temsil eden bir komiteye ihtiyaç duyuluyor. Kürtler bu ülkenin inşasının temel ortaklarıdır, bu yüzden temel bir rolleri olmalıdır. Bu da önümüzdeki süreçte gerçekleşecektir." dedi.