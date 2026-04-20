İran'da "casusluk" suçlamasıyla iki kişi idam edildi

3 saat önce

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen 2 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Haber ajansı Mizan'a göre İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Muhammed Masum Şahi ve Hamid Velidi'nin cezası, sabah saatlerinde infaz edildi.

Mossad'la bağlantı kurdukları öne sürülen Şahi ve Velidi, "terör, patlayıcı fırlatma düzenekleri yapımı ve hassas yerler hakkında bilgi toplama" konularında eğitim aldıkları iddiasıyla yargılanmıştı.

28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Tahran, "casusluk" suçlamasıyla onlarca kişiyi tutukladı ve birçoğunu idam etti.