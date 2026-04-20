Lübnan Hizbullahı: İsrail, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

Lübnan Hizbullahı Yüksek Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini ve sivillere saldırdığını söyledi.

Hizbullah yetkilisi Mahmud Kamati, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkesi birçok kez ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in ateşkes süreci sırasında insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini ve Lübnan'ı bombalayarak, sivilleri hedef aldığını belirten Kamati, Hizbullah'ın her türlü olasılığa hazır olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman hazırız, füzelerimiz ve tüm yeteneklerimiz her türlü gelişmeye hazır."

Lübnan Hizbullahı Yüksek Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı ayrıca, "Uluslararası toplum bölünmüş durumda. İsrail ve ABD aynı tarafta yer alırken, Avrupa ülkeleri ve hatta Arap ülkeleri saldırılara karşı ve savaşı durdurmak istiyorlar.". dedi.