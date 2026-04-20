Pentagon’un zirvesinde derin çatlak ifşa oldu

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), tarihinin en derin yönetim krizlerinden birine sahne oluyor. Amerikan medyasında geniş yankı bulan belgelere göre Savaş Bakanı’nın Ordu Komutanı’nı tasfiye etme girişimleri, askeri hiyerarşide bir “emir-komuta” krizine dönüştü. Ordu Komutanı’nın, Bakan’ın talimatlarını açıkça reddetmesiyle tırmanan bu güç savaşı, Pentagon koridorlarındaki çatlağı gün yüzüne çıkardı.

Washington Post, ABC News ve diğer pek çok medya kuruluşu, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile ABD Ordu Komutanı Dan Driscoll arasında derin bir ihtilaf olduğunu ifşa etti. Bu çekişme, Ordu Komutanı'nın Hegseth’in talimatlarını defalarca yerine getirmeyeceği bir boyuta ulaştı.

Amerikan medyasındaki bilgilere göre Savaş Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini görevden alıp yerine Driscoll’u atamasından endişe ediyor. Bu sebeple Hegseth, Ordu Komutanı'nın Pentagon'daki nüfuzunu zayıflatmak için perde arkasından çalışmalar yürütüyor.

Hatta, Ordu Komutanı, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesine katılmak üzere Ukrayna'ya gönderildiğinde, Hegseth'in, onun geri çağrılması ve yerine başka birinin gönderilmesi için Başkan'a baskı yaptığı belirtildi.

Aynı zamanda Savaş Bakanı, Driscoll’un konumunun güçlenmesinden o kadar çekiniyor ki yakın çevresine, Beyaz Saray’dan Ordu Komutanı'nın kısa bir süreliğine de olsa görevden alınmasını talep ettiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Washington Post gazetesi, bu yılın şubat ayında Hegseth ve Driscoll arasında sert bir tartışma yaşandığını yazdı.