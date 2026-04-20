Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "savaşın kimsenin yararına" olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan, bugün (20 Nisan 2026 Pazartesi), Adalet Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.

"Savaşın kimsenin yararına" olmadığını belirten Pezeşkiyan, "Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır." dedi.

"Düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu vurgulayan Mesud Pezeşkiyan, İslam dünyasında yakınlaşmanın önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dayanışma, samimiyet ve ortak katılım sayesinde bu süreç aşılabilir ve ülkenin izzet ve ilerleme yolu sürdürülebilir."