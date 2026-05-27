Irak'ta toz fırtınası uyarısı: Meteorolojiden açıklama geldi

Irak Meteoroloji Kurumu, Kurban Bayramı günlerine ait hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak, bayramın üçüncü gününden itibaren farklı bölgelerde etkili olacak bir toz fırtınası dalgasının yaklaştığını duyurdu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününe denk gelen 29 Mayıs Cuma gününden itibaren Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin büyük bölümünü etkisi altına alacak bir toz fırtınasının beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, toz fırtınasının yaklaşık üç gün boyunca devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

"Cumartesi günü yani bayramın son gününde gökyüzünün açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 30 kilometreye kadar düşeceği tahmin edilse de toz fırtınasının etkileri özellikle Irak’ın güneydoğu bölgelerinde devam edecek.” denilen açıklamada, fırtınanın etkili olacağı bölgelerdeki sıcaklık derecesinin diğer yerlere kıyasla daha yüksek seyredeceği kaydedildi.