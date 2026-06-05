Neçirvan Barzani'den Dünya Çevre Günü mesajı

"Kürdistan'ın çevresini korumak milli bir sorumluluktur"

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Dünya Çevre Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, "Kürdistan'ın çevresini korumak milli bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Neçirvan Barzani, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Çevrecilere tebrik mesajı gönderen Neçirvan Barzani, çevreyi korumanın ortak bir ulusal görev olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'nin iklim değişikliğiyle mücadelede Bağdat ve uluslararası toplumla birlikte çalışma taahhüdünü yineleyen Neçirvan Barzani, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Ülkemizin güzel doğasını ve çevresini korumak için özveriyle çalışan tüm çevrecilere ve Kürdistan Bölgesi'ndeki ilgili taraflara tebriklerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum."

Çevreyi korumanın ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele etmenin sadece hükümetin görevi olmadığına, aynı zamanda milli ve insani bir sorumluluk olduğuna işaret eden Kürdistan Bölgesi Başkanı, "Çevre koruma kültürünü yaymak ve ülkemizin doğasına yönelik tehditleri azaltmak hepimizin görevidir." dedi.

Dünya Çevre Günü, her yıl 5 Haziran’da çevre bilincini artırmak ve çevreyi koruma farkındalığını yaymak amacıyla kutlanır.