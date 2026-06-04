CENTCOM açıkladı: İran'a giden 127 geminin rotası değiştirildi

1 saat önce

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 127 geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı.

CENTCOM, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 31 Mayıs itibarıyla İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan çıkmaya çalışan 127 ticari geminin rotasının değiştirildiği belirtildi.

ABD, 13 Nisan’dan bu yana İran’a yönelik deniz ablukası uyguluyor.

Öte yandan, dün (4 Haziran 2026 Perşembe), ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın Kongreye danışmadan İran’a yönelik askeri çatışmaları sürdürmesini engellemek amacıyla yetkilerini sınırlandıran yeni bir tasarıyı onaylamıştı.