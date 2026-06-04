Zelenskiy'den Putin'e yüz yüze müzakere çağrısı

Zelenskiy, görüşmenin İsviçre, Türkiye veya Arap ülkeleri gibi tarafsız bir üçüncü ülkede yapılmasını önerdi

2 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektup kaleme alarak, yüz yüze müzakere çağrısında bulundu.

Zelenskiy'nin, Putin'e doğrudan ve kamuoyuna açık şekilde yazdığı mektup, Rus liderin 26 yıllık iktidarına yönelik kapsamlı eleştiriler içerdi.

Washington'ın ağırlıklı olarak İran savaşına odaklandığı bu dönemde, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için Trump yönetiminin dikkatini yeniden bu bölgeye vermesini beklemenin yanlış olacağını ifade eden Zelenskiy, mektubunda, "Bir toplantı öneriyorum." sözlerine yer verdi.

Ukrayna liderinin bu hamlesi, Kiev'in uzun menzilli vuruş kabiliyetlerini artırarak Rusya'nın ilerleyişini zorlaştırdığı ve sahada belirli bir denge kurmaya başladığı döneme denk geldi. Moskova ise Kiev'in eksikliklerinden ve balistik füze saldırılarına karşı savunmasızlığından yararlanmak amacıyla Ukrayna genelinde hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Zelenskiy mektubunda, önerilen görüşmeler için Moskova ve Kiev seçeneklerini dışarıda bırakarak, İsviçre, Türkiye veya Arap ülkeleri gibi tarafsız bir üçüncü ülkenin ev sahipliği yapabileceğini belirtti ve net bir tarih belirlenmesini önerdi.

Sadece mayıs ayında 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü veya ağır yaralandığını ileri süren Zelenski, bu kayıplara dair video kanıtlarına sahip olduklarını iddia etti.

Ukrayna'nın da acı kayıplar vermeye devam ettiğini belirten lider, müzakereler süresince tam bir ateşkes uygulamaya hazır olduklarını, ilk adım olarak "hepsiyle herkes" formülünde bir esir değişimi ve kaçırılan siviller ile çocukların iadesini teklif etti.