Nergis Aziz: Amacım Kürt müziğinin ruhunu “dizi” çalgısının sesiyle birleştirmek

3 saat önce

Müzisyen Nergis Aziz, Kürt müziğinin ruhunu “dizi” çalgısının sesiyle birleştirmeyi planladığını söyledi.

Avrupa'da yaşayan, Süleymaniyeli Kürt müzisyen Nergis Aziz, yepyeni eserinde heyecan verici bir yeniliğe imza attı. "Dizi" adı verilen eski bir Çin üflemeli çalgısını seçen Aziz, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Kürt ezgilerini iki bin yıldan fazla geçmişe sahip bu çalgının sesiyle birleştirdiğini belirtti.

Bambu ağacından yapılan "dizi" çalgısı, Çin'in kültürel ve müzikal kimliğinin en önemli sembollerinden biridir.

Nargis Aziz bu eşsiz deneyim hakkında şunları söyledi:

"Kürt müziğinin ruhu ile “dizi” çalgısının özel ve dokunaklı sesini birleştirerek, iki Kürt ve Çin kültürü arasında güzel bir köprü kurmaya çalıştım; çünkü müzik, milletleri birbirine yaklaştıran ortak bir küresel dildir."

Süleymaniye Güzel Sanatlar Enstitüsü mezunu olan kadın sanatçı, dünyanın farklı kültürlerindeki müzik aletlerinin tarihini araştırıyor.