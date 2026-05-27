Diyarbakır'da bayram namazı: Vatandaşlardan barış ve huzur talebi

13 dakika önce

Diyarbakır'da vatandaşlar Kurban Bayramı’nı büyük bir coşkuyla karşıladı. Tarihi Ulu Cami'de kılınan bayram namazında öne çıkan en önemli mesajlar, barış, huzur ve gündemdeki "çözüm sürecinin" başarıya ulaşması temennileri oldu.

Bugün sabah saat 05:35'te binlerce Diyarbakırlı, bayram namazını kılmak için camilerin yolunu tuttu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da cemaatin ana buluşma noktası, tarihi Sur ilçesinde bulunan asırlık Ulu Cami oldu.

Ulu Cami'yi tamamen dolduran vatandaşlar, bayramın hayır ve bereket getirmesi ile İslam aleminin huzuru için dualar etti. Namazın ardından cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak kardeşlik ve barış mesajları verdi.

Namaz için camiye gelen vatandaşlar, bölgedeki siyasi ve toplumsal gelişmelere de dikkat çekti. Özellikle Kürdistan ve Türkiye gündeminde yer alan "barış ve çözüm sürecine" atıfta bulunan Diyarbakırlılar, bu bayramın kalıcı bir barışa vesile olmasını, acıların ve savaşların son bulmasını diledi. Vatandaşlar, en büyük arzularının huzurlu ve özgür bir yaşam olduğunu vurguladı.

Öte yandan Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların bayramı sorunsuz ve güven içinde geçirebilmeleri için kent genelinde kapsamlı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasına göre bayram süresince 5.767 güvenlik personeli (Polis ve Jandarma) ve 1.620 sağlık çalışanı (Acil durumlar için) sahada olacak.

Ayrıca, belediye ekipleri ile ilgili kurumların da bayram boyunca temizlik çalışmaları ve kurban kesim alanlarının düzeni için teyakkuzda olduğu bildirildi.