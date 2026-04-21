Bakırhan'dan Gülistan Doku mesajı: Bu olayı örtbas edenler hesap vermeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, adalet sistemine dikkat çekerken, demokratikleşme olmadan toplumsal normalleşmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Bakırhan, bugün (21 Nisan 2026 Salı) DEM Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, adalet sisteminin işleyişini eleştirdi.

Gülistan Doku başta olmak üzere benzer dosyalarda kamu görevlileri ve kurumların rolüne dair iddiaların araştırılması gerektiğini belirten Bakırhan, bu tür vakaların, Türkiye’de yargı sistemine olan güveni zedelediğini ifade etti. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, "Bu olayı örtbas edenler hesap vermeli, ucu nereye dokunursa dokunsun tüm sorumlular yargılanmalıdır." dedi.

Kürt meselesiyle ilgili olarak Bakırhan, "Demokratikleşmeden normalleşme olmaz; normalleşmeden ise iyileşme olmaz. O yüzden diyoruz ki demokratik normalleşme toplumsal çöküşün de panzehiridir. Siyasi normalleşmenin sağlanması için mağdur edilen tüm kesimlerin sesine kulak vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

22 Nisan Kürt Gazetecilik Günü'ne işaret eden Bakırhan ayrıca şunlar belirtti:

“Musa Anter’den Gurbetli Ersöz’e, Ferhat Tepe’den Hafız Akdemir’e, Nazım Daştan’dan Cihan Bilgin’e, Nagehan Akarsel’e; bedel ödeyerek hakikati yazan ama bugün aramızda olmayan bütün Kürt kalemlerini saygı ve minnetle anıyoruz. Yine kalemiyle, kamerasıyla, emeğiyle, sözüyle hakikatin yanında duran basın emekçilerinin de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyoruz."