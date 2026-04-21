Rüşvet suçundan hapis cezası alan Yüreğir Belediye Başkanı görevden alındı

Adana’da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan hapis cezası sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "rüşvet vermek" suçlamasıyla yargılandığı davada 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Demirçalı'nın anayasanın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Karar, yerel yönetimlerde şeffaflık ve hukuki süreçlerin işletilmesi kapsamında kamuoyuna duyuruldu.