İran gemisi deniz ablukasını aşarak ülke limanına ulaştı

İran ordusu, "Sail City" adlı petrol tankerinin ABD donanmasının tehditlerine rağmen İran Deniz Kuvvetleri korumasında ülke karasularına ulaştığını açıkladı.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından bugün (21 Nisan 2026) yapılan açıklamada, "Sail City" adlı petrol tankerinin dün gece Umman Denizi'ni geçerek İran Deniz Kuvvetleri'nin koruması altında İran karasularına ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ABD donanmasının "sürekli uyarı ve tehditlerine" rağmen geminin güvenli bir şekilde İran’ın güney limanlarından birine demirlediği kaydedildi.

Öte yandan İran, başka bir ticari gemisine ABD tarafından el konulması nedeniyle Washington'a tepkisini sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, pazar akşamı Umman Denizi açıklarında ABD ordusu tarafından el konulan "Toska" adlı ticari gemiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

İran, bu eylemi "yasa dışı bir adım ve deniz haydutluğu" olarak nitelendirirken, operasyonun 8 Nisan’da sağlanan ateşkes anlaşmasını ve İran’ın egemenliğini ağır şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) seslenerek, uluslararası deniz ticaretini tehdit eden bu duruma karşı net bir tavır alınmasını istedi.

Geminin ve mürettebatın derhal serbest bırakılmasını talep eden İran, "Ulusal çıkarlarımızı korumak için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bölgedeki gerilimin sorumlusu ABD’dir." mesajını yineledi.

Bu gelişmeler, bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması beklenen yeni tur müzakerelerin üzerine gölge düşürdü.

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın şu ana kadar görüşmelere heyet gönderme yönünde bir karar almadığını belirtirken, ABD heyetinin de henüz ev sahibi ülke Pakistan’a ulaşmadığı bildiriliyor.