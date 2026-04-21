Trump: Ordu harekete geçmeye can atıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran heyetlerinin kalıcı ateşkes görüşmeleri için bugün İslamabad'a gitmeleri beklenirken, ateşkesi uzatmak istemediğini söyledi.

​​​​​​​Trump, sosyal medya hesabından İran gündemine ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın ateşkesi defalarca ihlal ettiğini savunan Trump, "Bence sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız, başka seçenekleri yok. Ordu harekete geçmeye can atıyor." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edilmişti.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta, 8 Nisan’da geçici ateşkes sağlanmıştı. Kalıcı ateşkes için 11 Nisan’da Pakistan’da yapılan ilk tur görüşmelerden sonuç alınamamıştı. 19 Nisan’da ise ikinci tur müzakereler için ABD’den bir öncü heyetin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştığı bildirilmişti.

Öte yandan müzakerelerin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İran medyası, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını kaldırmaması halinde Tahran’ın masaya oturmayacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de henüz ikinci tur görüşmeler için belirlenmiş bir planlarının olmadığını ifade etti.