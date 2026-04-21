Pakistan: ABD ve İran ateşkesi uzatmalı, diplomasiye fırsat tanınmalı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran’a ateşkesi uzatma çağrısında bulunarak, diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, bugün (21 Nisan 2026 Salı), yaptığı açıklamada, Washington ile Tahran arasında iletişimin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Ateşkesin uzatılmasının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dar, kalıcı bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için en etkili yolun diyalog olduğunu ifade etti. Pakistanlı yetkili ayrıca Pakistan’ın bu doğrultuda diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta, 8 Nisan’da geçici ateşkes sağlanmıştı. Kalıcı ateşkes için 11 Nisan’da Pakistan’da yapılan ilk tur görüşmelerden sonuç alınamamıştı. 19 Nisan’da ise ikinci tur müzakereler için ABD’den bir öncü heyetin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştığı bildirilmişti.

Öte yandan müzakerelerin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İran medyası, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını kaldırmaması halinde Tahran’ın masaya oturmayacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de henüz ikinci tur görüşmeler için belirlenmiş bir planlarının olmadığını ifade etti.