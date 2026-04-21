Sefin Dizeyi: Kürdistan Bölgesi Hükümetinin tutumunu Avrupa Birliği'ne ileteceğiz

Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile yapılacak görüşmelerin gündeminde Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıların yer alacağını söyledi.

Sefin Dizeyi, bugün (21 Nisan 2026 Salı), Avrupa Parlamentosu önünde Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki çatışmanın bir parçası olmadığını herkese duyurmak ve olayları yakından takip etmek amacıyla AB Komisyonu ile bir araya geleceğiz." dedi.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların da gündemde olacağını belirten Dizeyi, "2003 yılından bu yana Avrupa ülkeleri Irak'ın yeniden inşasında önemli bir rol oynamıştır; dolayısıyla Kürdistan Bölgesi'nin talebi, AB'nin sorunların çözümünde rol oynasıdır." ifadelerini kullandı.

Dizeyi ayrıca, Avrupa ülkelerinin çoğunun Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları kınadığını da sözlerine ekledi.