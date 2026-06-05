Sanan Abdullah: Yeşil Kuşak Projesi iklim değişikliği üzerinde olumlu bir etki yaratacak

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Çevre Kurulu Sözcüsü Sanan Abdullah, başkent Erbil'de uygulanan Yeşil Kuşak Projesi'nin iklim değişikliği üzerinde olumlu bir etkisi olacağını söyledi.

Kurdistan24'e konuk olan Sanan Abdullah, Yeşil Kuşak Projesi'nin uygulanmasıyla birlikte sıcaklıkların düşeceğini ve Kürdistan Bölgesi'ndeki yeşillik oranının yaklaşık yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti.

Çevre Kurulu Sözcüsü, Kürdistan Bölgesi'nin iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya olduğunu, ancak Kürdistan Bölgesi Hükümetinin riskleri azaltmak için bilimsel planlar ve yol haritaları benimsediğini ifade etti.

Sözcü Abdullah, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kilit sektörlerde çalışmalarını yoğunlaştırarak, Kürdistan'ın uluslararası iklim değişikliğine ayak uydurmasını sağlayacağını söyledi.

Abdullah, "Bu, çevre kirliliğinin nedenlerinden biri olan mahalle jeneratörlerinin kapatılmasında büyük rol oynadı." dedi.

Kürdistan Bölgesi'nde yeşillik oranının yaklaşık yüzde 20'ye ulaştığını söyleyen Sanan Abdullah, Erbil Yeşil Kuşağı projesinin stratejik bir proje olduğunu belirterek, projenin sadece şehrin sıcaklığını düşürmekle kalmayıp, karbondioksit emisyonlarını da azaltacağını ve bölge için bir turizm ve ekonomi merkezi oluşturacağını sözlerine ekledi.