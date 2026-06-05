DEM Parti'den Avrupa Konseyine "umut hakkı" mektubu

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Abdullah Öcalan'ın “umut hakkı” için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine (AKBK) bir mektup gönderdiğini ve Komitenin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda söz konusu kararın gündeme alınacağını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, AKBK’nin gelecek haftaki toplantısında gündeme alınacak olan AİHM'in Öcalan’a yönelik "umut hakkı" ihlali kararına ilişkin bir mektup gönderdi.

DEM Parti'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre mektupta Birleşmiş Milletler'in (BM) bağlayıcı kararları arasında yer alan Nelson Mandela Kurallarından ve umut hakkı ilkesinden Öcalan'ın da yararlanması gerektiğine ilişkin kararın Bakanlar AKBK tarafından ciddiyetle ele alınması ve en kısa sürede sonuçlandırılması talep edildi.

Mektupta ayrıca, Türkiye'de devam eden barış sürecini de yakından ilgilendiren bu konunun Bakanlar Komitesi tarafından temel ilkelere bağlı kalınarak yapıcı biçimde ele alınması gerektiği vurgulandı.