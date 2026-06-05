DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti yetkilileri ile görüştü

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yetkilileri ile görüştü.

ANF'de yer alan habere göre DEM Parti İmralı Heyeti'nin, bugün (5 Haziran 2026 Cuma), çerçeve yasaya ilişkin taslağı görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti ile bir araya geldi.

AK Parti grubunda yapılan görüşmede, "çerçeve yasa" olarak da bilinen kök yasaya ilişkin taslağın tartışıldığı belirtildi.

İmralı Heyeti'nin taslak ve çerçeve yasaya ilişkin görüşmelerinin devam edeceği de ifade edildi.

İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, 24 Mayıs'ta Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "7-8 maddeden oluşacak çerçeve yasa taslağını Öcalan'a sunmayı planlıyoruz." demişti.

Öcalan ile İmralı Adası’nda 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Buldan, Öcalan'ın bu görüşmede çıkacak olan yasanın çerçevesinin nasıl olması gerektiğine dair uzun bir değerlendirme yaptığını aktarmıştı.

Pervin Buldan, “Yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak çıkacak olan yasa ile ilgiliydi. Yasanın çerçevesini nasıl olması gerektiğine dair uzun bir değerlendirme yaptı. Bu yasanın bir kök yasa olması gerektiğini, bu yasa çıktıktan sonra demokrasi çarkının hızlıca dönebileceğini özellikle ifade etti. Ama bu yasanın çıkması için de bu süreç içerisinde kendisine taslak olarak iletilecek olan yasa üzerinde bir mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Yaklaşık 7 veya 8 maddeden oluşacak olan bu çerçeve yasa bir sefere mahsus olmak üzere çıkacak. Örgüt mensupları belli bir süre içerisinde belli bir zaman diliminde bu yasadan yararlanıp Türkiye’ye ya da istedikleri başka bir yere gelebilecekler, gidebilecekler." değerlendirmesini yapmıştı.