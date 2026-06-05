UAEA: Nükleer tesisler asla saldırıya uğramamalı

"Nükleer santrallere yönelik bir saldırı, çevreye çok yüksek düzeyde radyoaktif sızıntıya yol açabilecek"

3 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, dünyanın neresinde olursa olsun nükleer santrallerin asla saldırıya uğramaması gerektiğini belirtti.

UAEA Yönetim Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırıya ilişkin olağanüstü toplandı.

Toplantının açılışında konuşan UAEA Başkanı Grossi, BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırı hakkında görüşmeler yaptığını kaydetti.

Söz konusu santrali de ziyaret ettiğini ve 17 Mayıs'ta insansız hava aracının (İHA) neden olduğu hasarı gördüğünü aktaran Grossi, saldırının santralin dışında bulunan jeneratörde yangına neden olduğunu anımsattı.

Grossi, olayın nükleer güvenliği ciddi şekilde tehlikeye attığını ancak nükleer santraldeki radyasyon seviyesinin normal kaldığını ifade etti.

UAEA Başkanı, Barakah dahil faaliyetteki diğer nükleer santrallere yönelik bir saldırının, çevreye çok yüksek düzeyde radyoaktif sızıntıya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Grossi, barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek "Dünyanın neresinde olurlarsa olsun, nükleer tesisler asla saldırıya uğramamalıdır. Daha önce birçok kez yaptığım gibi, azami itidal çağrısında bulunuyorum." dedi.