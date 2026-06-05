Lübnanlı yetkili: Hizbullah, Litani Nehri'nin güneyinden çekilmeye hazır

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Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'ın, İsrail'in ele geçirdiği topraklardan çekilmesi ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi şartıyla, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerden çekilmeye hazır olduğunu söyledi.

Nebih Berri, 5 Haziran 2026 Cuma günü, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın, İsrail'in ele geçirdiği topraklardan çekilmesi ve kapsamlı ve koşulsuz bir ateşkes ilan edilmesi şartıyla, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerden çekilmeye hazır olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın arabulucusu olarak da görev yapan Berri, açıklamasında, "İsrail'in, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi şartıyla, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesini destekliyorum." dedi.

Lübnan Parlamento Başkanı ayrıca bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için "tam, kapsamlı ve koşulsuz bir ateşkesin" sağlanması gerektiğinin altını çizdi.